Полицейские Тверской области раскрыли кражу из кафе в Торжке
Злоумышленница задержана
Полицейские раскрыли кражу телефонаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть обратилась 38-летняя жительница Торжка с заявлением о краже телефона.
В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая находилась в одном из кафе Торжка и оставила телефон в кармане куртки. Ущерб составил 9 000 рублей.
Злоумышленницей оказалась неработающая 29-летняя жительница Торжокского района. В полиции женщина дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU