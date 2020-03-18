2020-03-18T13:55:36+03:00
Происшествия

Полицейские Тверской области раскрыли кражу из кафе в Торжке

Злоумышленница задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские раскрыли кражу телефонаПолицейские раскрыли кражу телефонаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть обратилась 38-летняя жительница Торжка с заявлением о краже телефона.

В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая находилась в одном из кафе Торжка и оставила телефон в кармане куртки. Ущерб составил 9 000 рублей.

Злоумышленницей оказалась неработающая 29-летняя жительница Торжокского района. В полиции женщина дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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