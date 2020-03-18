"КП-Тверь" приостанавливает регистрацию участников на семейный праздник "Карапузы, на старт!"

18 Март 2020 2020-03-18T13:40:03+03:00

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В связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса и ограничением на проведение массовых мероприятий на территории Тверской области "Комсомольская правда-Тверь" сообщает, что регистрация участников на семейный праздник "Карапузы, на старт!" приостановлена.

Дата проведения праздника переносится.

Праздник обязательно состоится, после того как, как ограничения будут сняты.

О дате проведения и возобновлении регистрации сообщим дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU