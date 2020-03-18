На проспекте Чайковского в Твери водитель на иномарке сбил старушку

18 Март 2020 2020-03-18T10:43:58+03:00

Водитель на иномарке нахеал на пожилую женщину, которая нарушила правила Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 17 марта, на проспекте Чайковского в районе дома №24/2Б в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 57-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Celica", совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU