2020-03-18T10:43:58+03:00
Происшествия

На проспекте Чайковского в Твери водитель на иномарке сбил старушку

С травмами женщина госпитализирована
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на иномарке нахеал на пожилую женщину, которая нарушила правила Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель на иномарке нахеал на пожилую женщину, которая нарушила правила Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 17 марта, на проспекте Чайковского в районе дома №24/2Б в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 57-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Celica", совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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