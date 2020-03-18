Житель Тверской области не закрыл входную дверь и его обокрали
В полицию обратился 30-летний житель Бологовского района Тверской области. Мужчина сообщил, что в его отсутствие, неизвестный через незапертую дверь проник в квартиру и украл деньги. Ущерб составил порядка 17 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, изъяли микрочастицы предполагаемого преступника и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемого.
Злоумышленником оказался местный житель 1989 года рождения. Мужчина сознался в содеянном.
За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU