Житель Тверской области не закрыл входную дверь и его обокрали

18 Март 2020 2020-03-18T10:15:11+03:00

Житель Тверской области лишился денег, потому что не запер дверь Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию обратился 30-летний житель Бологовского района Тверской области. Мужчина сообщил, что в его отсутствие, неизвестный через незапертую дверь проник в квартиру и украл деньги. Ущерб составил порядка 17 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, изъяли микрочастицы предполагаемого преступника и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался местный житель 1989 года рождения. Мужчина сознался в содеянном.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU