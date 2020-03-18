Два человека погибли в ДТП на автодороге в Краснохолмском районе Тверской области

18 Март 2020 2020-03-18T09:52:17+03:00

Водитель и пассажир иномарки погибли на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель на "Опеле" не справился с управлением

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Авария произошла вечером, 17 марта, на 26-м км автодороги Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское Краснохолмского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 35-летний водитель, управляя автомашиной "OPEL VECTRA", ехал в сторону д. Мартыново, нарушил скоростной режим, не учел дорожные условия, не справился с управлением съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU