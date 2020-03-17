В муниципалитетах Тверской области примут меры против распространения коронавируса
17 марта губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов региона, главными врачами районных больниц. Обсуждались меры по предупреждению распространения в Верхневолжье коронавирусной инфекции.
Губернатор указал на то, что необходимо организовать четкую работу согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава.
Сейчас решается вопрос закупки средств профилактики и дезинфекции для учреждений образования, культуры, спорта, соцзащиты населения в муниципалитетах.
В районах будет ограничено проведение массовых мероприятий.
Отменяются экскурсионные поездки школьников и студентов за пределы региона. Гражданам рекомендовано отказаться от служебных командировок и поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Во всех муниципалитетах должна проводится регулярная дезинфекция общественного и межмуниципального транспорта, санитарная обработка железнодорожных вокзалов, автовокзалов и станций.
Главам территорий поручено организовать мониторинг цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в магазинах и аптеках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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