2020-03-17T23:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В муниципалитетах Тверской области примут меры против распространения коронавируса

Губернатор дал указания руководителям территорий и главврачам ЦРБ
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор провёл селектор в большом зале областного правительства. Фото: ПТОГубернатор провёл селектор в большом зале областного правительства. Фото: ПТО
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17 марта губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов региона, главными врачами районных больниц. Обсуждались меры по предупреждению распространения в Верхневолжье коронавирусной инфекции.

Губернатор указал на то, что необходимо организовать четкую работу согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава.

Сейчас решается вопрос закупки средств профилактики и дезинфекции для учреждений образования, культуры, спорта, соцзащиты населения в муниципалитетах.

В районах будет ограничено проведение массовых мероприятий.

Отменяются экскурсионные поездки школьников и студентов за пределы региона. Гражданам рекомендовано отказаться от служебных командировок и поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Во всех муниципалитетах должна проводится регулярная дезинфекция общественного и межмуниципального транспорта, санитарная обработка железнодорожных вокзалов, автовокзалов и станций.

Главам территорий поручено организовать мониторинг цен и наличия социально значимых товаров и медикаментов в магазинах и аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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