2020-03-17T21:19:16+03:00
Происшествия

В Тверской области пропал мужчина в камуфляжном костюме

Он ушел из дома в Западной Двине 12 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина ушел из дома 12 марта Фото: vk.com/"ВПСО "Сова". Тверь и Тверская область"Мужчина ушел из дома 12 марта Фото: vk.com/"ВПСО "Сова". Тверь и Тверская область"
Изменить размер текста:

Фролов Александр Владимирович, 1959 года рождения, пропал в Западной Двине. 12 марта мужчина ушел из дома на улице Советской и не вернулся. Об этом сообщает группа "ВПСО "Сова". Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавший ростом 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, темные короткие волосы с сединой и залысинами, прихрамывает на правую ногу.

Мужчина был одет в зимнюю камуфляжную куртку, черные штаны, черную шапку, камуфляжные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)714-67-35, 8(915)722-55-66 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области пропал мужчина в камуфляжном костюме
Власти Твери хотят снести павильон, установленный на проспекте Победы
Вознесенский собор ограбили в Твери
На железнодорожном транспорте в Тверской области усилены меры безопасности в связи с коронавирусом
Тверским школьникам будут преподавать предметы через видеоуроки и вебинары
В Тверской области официально зарегистрировано два случая коронавируса
Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по проверке междугородних автобусов
Жительница Тверской области незаконно взяла микрозайм на своего знакомого
В Тверской области собственник оштрафован за заросшие сельхозземли
Лиса и енотовидная собака заразились бешенством в Тверской области
Губернатор Тверской области поучаствовал в федеральном селекторе по коронавирусу
Женщина получила травмы в ДТП на улице Орджоникидзе в Твери
На трассе в Тверской области внедорожник столкнулся со снегоуборочной машиной и "Газелью"
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало работникам 140 тысяч рублей
Поджигателя из Бежецка Тверской области осудили на 10,5 лет
В Тверской области решено вернуть Доску почёта
Пожилой житель Лихославльского района Тверской области заержан за хранение наркотиков
Рецидивист обокрал пенсионерку в Кимрах Тверской области
Подснежники в Ботаническом саду Твери не испугались мороза и снега
Тверская редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» переходит на дистанционную работу
За замечание о разбитой бутылке пьяный житель Тверской области избил прохожего
Житель Тверской области нарубил леса на 200 тысяч рублей
Министром социальной защиты населения Тверской области стала Валентина Новикова
В ДТП на улице 2-я Красина в Твери пострадал водитель легковушки
Пропавшие в Твери подростки нашлись живыми