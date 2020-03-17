В Тверской области пропал мужчина в камуфляжном костюме
Фролов Александр Владимирович, 1959 года рождения, пропал в Западной Двине. 12 марта мужчина ушел из дома на улице Советской и не вернулся. Об этом сообщает группа "ВПСО "Сова". Тверь и Тверская область" в соцсети.
Пропавший ростом 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, темные короткие волосы с сединой и залысинами, прихрамывает на правую ногу.
Мужчина был одет в зимнюю камуфляжную куртку, черные штаны, черную шапку, камуфляжные сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)714-67-35, 8(915)722-55-66 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU