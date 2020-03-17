Власти Твери хотят снести павильон, установленный на проспекте Победы

17 Март 2020 2020-03-17T20:37:33+03:00

Торговый павильон на пересечении двух проспектов хотят снести Фото: администрация Твери

Предприниматель установил его с нарушением договора

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Специалисты департамента экономического развития администрации Твери провели проверку в Московском районе города и выявили, что торговый павильон на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта установлен с нарушениями.

Администрация заключила договор с юридическим лицом, однако субъект предпринимательства нарушил ряд пунктов. А именно, самовольно изменил тип объекта: вместо киоска площадью 5 кв. метров установил павильон площадью 18 кв. метров.

- Объект торговли не имеет разработанного и согласованного с уполномоченным структурным подразделением администрации Твери архитектурно-художественного проекта, - уточнили в пресс-службе администрации.

По итогам проверки специалисты составили акт в отношении предпринимателя. Объект, установленный с нарушениями планируют демонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU