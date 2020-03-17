Вознесенский собор ограбили в Твери

17 Март 2020 2020-03-17T20:22:34+03:00

Злоумышленник позарился на ювелирные изделия и шкатулки

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О грабеже в Вознесенском соборе Твери в дежурную часть сообщил 59-летний продавец церковной лавки.

Установлено, что неизвестный мужчина открыто похитил ювелирные изделия и две шкатулки, после чего скрылся. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На злоумышленника составили ориентировку.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розскных мероприятий. Им оказался безработный, ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Задержанный признался, что на преступления его толкнула острая нужда в деньгах.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четрех лет колонии. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU