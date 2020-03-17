2020-03-17T17:14:23+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по проверке междугородних автобусов

За неделю выявлено 15 нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются проверки междугородних автобусовВ Тверской области продолжаются проверки междугородних автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. За период с 9 по 12 марта проверено 78 автобусов.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. В ходе проверок выявлено 15 нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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