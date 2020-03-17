Жительница Тверской области незаконно взяла микрозайм на своего знакомого
За мошенничество она получила 120 часов обязательных работ
Женщина взяла микрозайм на знакомого и не вернула деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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Перед судом предстала 23-летняя жительница Рамешковского района Тверской области.
Установлено, что женщина незаконно взяла микрозайм в интернете у микрофинансовой организации на паспорт своего знакомого, который она заранее сфотограировала. Полученные деньги в сумме 5000 рублей возвращать она не собиралась.
Своими действиями девушка совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU