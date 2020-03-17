Жительница Тверской области незаконно взяла микрозайм на своего знакомого

17 Март 2020 2020-03-17T17:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстала 23-летняя жительница Рамешковского района Тверской области.

Установлено, что женщина незаконно взяла микрозайм в интернете у микрофинансовой организации на паспорт своего знакомого, который она заранее сфотограировала. Полученные деньги в сумме 5000 рублей возвращать она не собиралась.

Своими действиями девушка совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU