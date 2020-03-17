В Тверской области собственник оштрафован за заросшие сельхозземли

17 Март 2020 2020-03-17T16:53:58+03:00

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Нарушения требований земельного законодательства выявила администрация Оленинского района в ходе плановой проверки земель сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что три земельных участка общей площадью свыше 50 гектаров, расположенные в районе деревни Коршуны Молодотудского сельского поселения, не используются собственником по назначению и зарастают сорняками и деревьями.

Часть одного из участков превратилась в свалку отходов производства и потребления.

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора по Тверской области собственник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 60 тыс. рублей (20 тыс. рублей по каждому постановлению). Постановления вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU