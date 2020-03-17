Лиса и енотовидная собака заразились бешенством в Тверской области

17 Март 2020 2020-03-17T16:41:12+03:00

В Тверской области лиса и енотовидная собака заразились бешенством Фото: Олег ЗОЛОТО

Случаи зарегистрированы в Калязинском и Максатихинском районах

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Еще два случая заражения бешенством диких животных выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Патологический материал был направлен на анализ Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Известно, что на одном из участков в селе Семендяево Калязинского района была обнаружена мертвая лиса, а в деревне Райда Максатихинского района была убита енотовидеая собака.

Специалисты лаборатории, проведя необходимые исследования, установили, что оба животных были больны бешенством.

Полученные результаты направлены лабораторией в соответствующие ведомства.

Всего в Тверской области с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU