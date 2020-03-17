Лиса и енотовидная собака заразились бешенством в Тверской области
Еще два случая заражения бешенством диких животных выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Патологический материал был направлен на анализ Управлением Россельхознадзора по Тверской области.
Известно, что на одном из участков в селе Семендяево Калязинского района была обнаружена мертвая лиса, а в деревне Райда Максатихинского района была убита енотовидеая собака.
Специалисты лаборатории, проведя необходимые исследования, установили, что оба животных были больны бешенством.
Полученные результаты направлены лабораторией в соответствующие ведомства.
Всего в Тверской области с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU