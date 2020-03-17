2020-03-17T16:41:12+03:00
Общество

Лиса и енотовидная собака заразились бешенством в Тверской области

Случаи зарегистрированы в Калязинском и Максатихинском районах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области лиса и енотовидная собака заразились бешенствомВ Тверской области лиса и енотовидная собака заразились бешенствомФото: Олег ЗОЛОТО
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Еще два случая заражения бешенством диких животных выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Патологический материал был направлен на анализ Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Известно, что на одном из участков в селе Семендяево Калязинского района была обнаружена мертвая лиса, а в деревне Райда Максатихинского района была убита енотовидеая собака.

Специалисты лаборатории, проведя необходимые исследования, установили, что оба животных были больны бешенством.

Полученные результаты направлены лабораторией в соответствующие ведомства.

Всего в Тверской области с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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