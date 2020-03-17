Губернатор Тверской области поучаствовал в федеральном селекторе по коронавирусу

17 Март 2020 2020-03-17T16:32:39+03:00

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17 марта руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с главами регионов.

После селекторного совещания губернатор Игорь Руденя собщил журналистам, что в тверском регионе приняты меры по медицинскому обследованию граждан, которые прибывают из стран, где зафиксирован коронавирус.

– В больницах есть необходимое оборудование, в нескольких учреждениях – мельцеровские боксы. Организована закупка бесконтактных термометров, которые передадим в соцучреждения, места скопления людей. Также идет работа на транспорте по дезинфекции, – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам селекторного совещания.

В Тверской области также создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавируса. Её возглавляет губернато

ИСТОЧНИК KP.RU