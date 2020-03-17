2020-03-17T15:45:54+03:00
Происшествия

Женщина получила травмы в ДТП на улице Орджоникидзе в Твери

Пострадавшая в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила травмы и была госпитализированаЖенщина получила травмы и была госпитализированаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 марта, в районе дома №14 по улице Орджоникидзе в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель, управляя автмобилем "Ситроен", при перестроении столкнулся с автомобилем "Деу", двигающимся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Деу". Ее доставили в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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