Женщина получила травмы в ДТП на улице Орджоникидзе в Твери
Пострадавшая в больнице
Женщина получила травмы и была госпитализированаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 марта, в районе дома №14 по улице Орджоникидзе в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель, управляя автмобилем "Ситроен", при перестроении столкнулся с автомобилем "Деу", двигающимся в попутном направлении.
В результате ДТП пострадала пассажирка "Деу". Ее доставили в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU