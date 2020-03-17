Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало работникам 140 тысяч рублей
В прокуратуру Зубцовского района с жалобой на невыплату заработной платы обратились работники МУП «Погорельские коммунальные услуги». Установлено, что предприятие задолжало сотрудникам 140 тыс. рублей.
Прокуратурой в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.
В отношении муниципального предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на сумму 30 500 рублей.
Расчет с работниками произведен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU