2020-03-17T14:16:31+03:00
Общество

Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало работникам 140 тысяч рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Работникам МУПа задолжали 140 тысяч рублейРаботникам МУПа задолжали 140 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В прокуратуру Зубцовского района с жалобой на невыплату заработной платы обратились работники МУП «Погорельские коммунальные услуги». Установлено, что предприятие задолжало сотрудникам 140 тыс. рублей.

Прокуратурой в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении муниципального предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на сумму 30 500 рублей.

Расчет с работниками произведен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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