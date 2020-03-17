В Тверской области решено вернуть Доску почёта

17 Март 2020 2020-03-17T14:03:30+03:00

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На заседании областного правительства, которое 17 марта провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрели вопрос утверждения в регионе новой «старой» формы поощрения трудовых заслуг — Доски почёта.

Утвердить, а по сути, вернуть Доску почёта Тверской области предложил Игорь Руденя. На ней будут вывешиваться фото и отмечаться трудовые заслуги профессиональных коллективов или отдельных людей Верхневолжья.

Законодательно утвердить инициативу губернатора должны в областном парламенте.

Добавим, что на сегодняшний день в ЦФО Доски почёта есть только в шести регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU