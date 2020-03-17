Рецидивист обокрал пенсионерку в Кимрах Тверской области

17 Март 2020 2020-03-17T13:43:40+03:00

У пенсионерки украли кошелек с деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

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В дежурную часть обратилась 83-летняя жительница города Кимры. Пенсионерка пояснила, что из её квартиры пропал кошелек с деньгами в сумме 10 000 рублей.

На место происшествия вехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что в день происшествия женщина не заперла входную дверь. Вор вошел в дом и забрал имущество.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний житель Кимр. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU