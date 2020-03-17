Подснежники в Ботаническом саду Твери не испугались мороза и снега

17 Март 2020 2020-03-17T13:08:32+03:00

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В Ботаническом саду Твери продолжают цвести подснежники. Первые весенние цветы не испугались мороза и снега и по-прежнему радуют посетителей. Фотографии цветов появились в группе "Ботанический сад Тверь" в соцсети.

Кстати, на ближайшие дни морозов синоптики не обещают. К пятнице воздух прогреется до +8 градусов днем, ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Иногда будет выглядывать солнышко, но погода останется ветреной.

Так что, кто еще не успел полюбоваться красотой нежных галантусов, ирисов и крокусов - сейчас могут это сделать.

Ботанический сад в переулке Шевченко, 16 открыт ежедневно. Свежий воздух, покой и уединенность посетителям гарантированы.

Нежные крокусы радуют посетителей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"

Весенним первоцветм мороз не страшен Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"

ИСТОЧНИК KP.RU