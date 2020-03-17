2020-03-17T12:30:13+03:00
Общество

Тверская редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» переходит на дистанционную работу

Но продолжает публиковать новости и заметки на сайте и выпускать газету
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Работать будем!Работать будем!Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, пандемией. Чтобы сдержать её развитие каждый из нас должен стараться не способствовать распространению вируса. Редакция «КП»-Тверь» отнеслась к этому серьёзно. Поэтому мы официально сообщаем своим читателям: со среды (18 марта) журналисты уходят на дистанционную работу.

Это ни в коем случае не означает, что мы перестанем публиковать новости и заметки на нашем сайте или выпускать газету, тем более, что «Комсомольская правда» осталась единственной «ежедневкой» в Тверской области. Интенсивность и количество публикаций мы снижать тоже не планируем. Просто будем стараться выполнять свою ежедневную работу не посещая наш офис.

А потому наши постоянные читатели, которые любят заглянуть в редакцию и поделиться интересными и важными новостями, корреспондентов «КП»-Тверь» там не застанут. Пока - в течение календарного месяца. Ну а дальше мы посмотрим на развитие событий.

Связь с читателями мы не потеряем: вы можете оставить сообщение (а при необходимости и свой номер телефона) нашим коллегам по телефону: 8 (4822) 33-93-10. Как и обычно вы можете отправлять нам электронные письма на почту gazeta@kptver.ru или общаться с нами в группах «КП»-Тверь» в соцсетях: VK, FB и OK.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало работникам 140 тысяч рублей
Поджигателя из Бежецка Тверской области осудили на 10,5 лет
В Тверской области решено вернуть Доску почёта
Пожилой житель Лихославльского района Тверской области заержан за хранение наркотиков
Рецидивист обокрал пенсионерку в Кимрах Тверской области
Подснежники в Ботаническом саду Твери не испугались мороза и снега
Тверская редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» переходит на дистанционную работу
За замечание о разбитой бутылке пьяный житель Тверской области избил прохожего
Житель Тверской области нарубил леса на 200 тысяч рублей
Министром социальной защиты населения Тверской области стала Валентина Новикова
В ДТП на улице 2-я Красина в Твери пострадал водитель легковушки
Пропавшие в Твери подростки нашлись живыми