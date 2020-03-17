Тверская редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» переходит на дистанционную работу

17 Март 2020 2020-03-17T12:30:13+03:00

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Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, пандемией. Чтобы сдержать её развитие каждый из нас должен стараться не способствовать распространению вируса. Редакция «КП»-Тверь» отнеслась к этому серьёзно. Поэтому мы официально сообщаем своим читателям: со среды (18 марта) журналисты уходят на дистанционную работу.

Это ни в коем случае не означает, что мы перестанем публиковать новости и заметки на нашем сайте или выпускать газету, тем более, что «Комсомольская правда» осталась единственной «ежедневкой» в Тверской области. Интенсивность и количество публикаций мы снижать тоже не планируем. Просто будем стараться выполнять свою ежедневную работу не посещая наш офис.

А потому наши постоянные читатели, которые любят заглянуть в редакцию и поделиться интересными и важными новостями, корреспондентов «КП»-Тверь» там не застанут. Пока - в течение календарного месяца. Ну а дальше мы посмотрим на развитие событий.

Связь с читателями мы не потеряем: вы можете оставить сообщение (а при необходимости и свой номер телефона) нашим коллегам по телефону: 8 (4822) 33-93-10. Как и обычно вы можете отправлять нам электронные письма на почту gazeta@kptver.ru или общаться с нами в группах «КП»-Тверь» в соцсетях: VK, FB и OK.

ИСТОЧНИК KP.RU