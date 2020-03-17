За замечание о разбитой бутылке пьяный житель Тверской области избил прохожего

17 Март 2020 2020-03-17T11:25:24+03:00

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Инцидент произошел в Осташковском городском округе. Пьяный 21-летний местный житель кинул в урну пустую бутылку, но промахнулся, бутылка разбилась, а осколки разлетелись по сторонам.

Проходящая мимо супружеская пара попросила парня убрать стекла. Часть осколков мужчина собрал, а остальное собирать отказался. Мужчины начали спорить, и завязалась драка. Юноша толкнул мужчину, который делал ему замечание, и ударил, отчего последний споткнулся об урну, упал и сломал ногу.

Указанный вред квалифицирован как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении фигуранта направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU