2020-03-17T11:25:24+03:00
Происшествия

За замечание о разбитой бутылке пьяный житель Тверской области избил прохожего

Мужчина получил тяжелые увечья
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Осташковском городском округе. Пьяный 21-летний местный житель кинул в урну пустую бутылку, но промахнулся, бутылка разбилась, а осколки разлетелись по сторонам.

Проходящая мимо супружеская пара попросила парня убрать стекла. Часть осколков мужчина собрал, а остальное собирать отказался. Мужчины начали спорить, и завязалась драка. Юноша толкнул мужчину, который делал ему замечание, и ударил, отчего последний споткнулся об урну, упал и сломал ногу.

Указанный вред квалифицирован как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении фигуранта направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало работникам 140 тысяч рублей
Поджигателя из Бежецка Тверской области осудили на 10,5 лет
В Тверской области решено вернуть Доску почёта
Пожилой житель Лихославльского района Тверской области заержан за хранение наркотиков
Рецидивист обокрал пенсионерку в Кимрах Тверской области
Подснежники в Ботаническом саду Твери не испугались мороза и снега
Тверская редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» переходит на дистанционную работу
За замечание о разбитой бутылке пьяный житель Тверской области избил прохожего
Житель Тверской области нарубил леса на 200 тысяч рублей
Министром социальной защиты населения Тверской области стала Валентина Новикова
В ДТП на улице 2-я Красина в Твери пострадал водитель легковушки
Пропавшие в Твери подростки нашлись живыми