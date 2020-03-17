Житель Тверской области нарубил леса на 200 тысяч рублей

17 Март 2020 2020-03-17T11:12:35+03:00

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В полицию обратился начальник Лихославльского отдела лесничества и сообщил о незаконной рубке деревьев рядом с Кавским сельским поселением, Лихославльского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на делянке незаконно были вырублены 11 деревьев лиственных и хвойных пород. Ущерб составил 200 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 58-летний ранее судимый житель Лихославльского района. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что незаконно спиленную древесину он вывез на тракторе к себе на участок для собственных нужд.

У подозреваемого были изъяты стволы деревьев, трактор и бензопила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU