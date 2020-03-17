Министром социальной защиты населения Тверской области стала Валентина Новикова
На должность министра социальной защиты населения региона назначена Валентина Ивановна Новикова. Валентина Новикова перешла на этот пост с должности заместителя министра соцзащиты региона, в которой она работала с 2019 года. Первым замом Новиковой стала Татьяна Боброва.
Валентина Новикова родилась в Торопце. Образование получила в Тверском государственном университете. Её первым местом работы стал Вышневолоцкий ордена Трудового Красного Знамени Хлопчатобумажный комбинат. В трудовой биографии нового областного министра также работа в администрации Вышнего Волочка и Вышневолоцком отделении Сбербанка.
Встречу с Валентиной Новиковой уже провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Это работа является очень ответственной и требует особого подхода, – сказал глава региона. – В первую очередь, большое внимание и поддержка должны оказываться ветеранам Великой Отечественной войны – это золотой фонд нашей страны, а также всем людям старшего поколения.
Игорь Руденя также акцентировал внимание на необходимости совершенствования работы как министерства, так и территориальных органов соцзащиты. Кроме того, в правительстве Тверской области от Валентины Новиковой ждут предложений по совершенствованию учреждений, подведомственных Минсоцзащиты, продолжения работы над внедрением социальной карты жителя Тверской области и улучшения взаимодействия с МФЦ Верхневолжья.
Напомним, об отставке бывшего министра соцзащиты Тверской области Елены Хохловой стало известно 14 марта 2020 года. Пост министра она занимала с 2011 года.
ИСТОЧНИК KP.RU