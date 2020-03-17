В ДТП на улице 2-я Красина в Твери пострадал водитель легковушки
Угрозы его жизни нет
В ДТП на улице Красина пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 16 марта, на ул. 2-я Красина, в районе дома №68 в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Ети", не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди "Лада 217030" под управлением 21-летнего водителя и столкнулся с ней.
В результате ДТП пострадал водитель "Лады", бригадой "скорой помощи" он осмотрен на месте происшествия, после оказания медпомощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU