В ДТП на улице 2-я Красина в Твери пострадал водитель легковушки

17 Март 2020 2020-03-17T10:10:04+03:00

В ДТП на улице Красина пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла поздно вечером, 16 марта, на ул. 2-я Красина, в районе дома №68 в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Ети", не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди "Лада 217030" под управлением 21-летнего водителя и столкнулся с ней.

В результате ДТП пострадал водитель "Лады", бригадой "скорой помощи" он осмотрен на месте происшествия, после оказания медпомощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU