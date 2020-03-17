2020-03-17T09:28:01+03:00
Общество

Пропавшие в Твери подростки нашлись живыми

Они гостили у родственницы
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшие подростки гостили у родственницы Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПропавшие подростки гостили у родственницы Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о том, что пропавшие 13 марта Кирилл Смирнов и Никита Авдеев нашлись живыми, поступило в региональный СКР вечером 16 марта.

Установлено, что несовершеннолетние находятся у родственницы одного из них в поселке Жарковский Тверской области.

В сопровождении сотрудников полиции подростки доставлены в Тверь. В ближайшее время их опросят следователи Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств их исчезновения.

Напомним, мальчики ушли из семей в минувшую пятницу. Их искали родственники, следователи, полиция и волонтеры.

По фактам их исчезновения были возбуждены уголовные дела.

Также, по поручению прокурора Тверской области по фактам самовольных уходов двух подростков из семей прокурорами Заволжского, Центрального районов Твери организованы проверки, по результатам которых будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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