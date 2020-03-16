Тверские шорт-трекисты стали лучшими в эстафете на Х Зимней Спартакиаде учащихся России

16 Март 2020 2020-03-16T21:35:00+03:00

Ребята лучше всех справились с дистанцией 3000 метров

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Тверские спортсмены успешно выступили на Х Зимней Спартакиаде учащихся России по олимпийскому виду конькобежного спорта - шорт-треку. Спартакиада учащихся России проходила с 12 по 15 марта 2020 года в Красноярске.

Наши ребята стали лучшими в командной эстафете на 3000 метров. В состав тверской команды победителей вошли: Илья Гусев, Ярослав Заикин, Александр Игнатьев, Денис Орс и Валерий Лосев.

Участник команды Илья Гусев отличился также в индивидуальной гонке. Юноша взял "бронзу" на дистанции 1500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU