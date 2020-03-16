2020-03-16T20:51:53+03:00
Общество

Дороги Тверской области готовят к весеннему половодью

На особом контроле районы с холмитсым рельефом
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На дорогах Тверской области проводятся противопаводковые мероприятияНа дорогах Тверской области проводятся противопаводковые мероприятияФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

На региональных автодорогах Тверской области проводится комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда в период весеннего половодья.

Дорожники чистят отверстия малых мостов и труб, убирают снег и наледь с проезжей части и обочин, готовят дорожную технику и инертные материалы (песок и щебень).

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области создана противопаводковая комиссия. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

- На особом контроле у дорожников районы со сложным и холмистным рельефом - Западнодвинский, Бельский, Жарковский, Нелидовский городской округ, а также дорожные объекты, расположенные вблизи крупных водоемов в Осташковском городском округе, Весьегонском муниципальном округе, Пеновском районе, - сообщили в ведомстве.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий задействованы 10 000 специалистов и 3860 единиц техники, в том числе силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области. В регионе действуют 19 гидрологических постов, подготовлено девять пунктов временного размещения на 800 человек.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Белоцерковский покинул пост зампредседателя Правительства Тверской области
Более 350 водителей новых автобусов Твери получили надбавку к зарплате
Тверские шорт-трекисты стали лучшими в эстафете на Х Зимней Спартакиаде учащихся России
Дороги Тверской области готовят к весеннему половодью
Судебные приставы Тверской области проведут прием граждан
"Мисс Северная Венеция" выбрали среди женщин-осужденных Тверской области
У жителя деревни в Тверской области угнали трактор
Священник умер в алтаре храма в Старицком районе Тверской области
Ежемесячно в Твери из оборота изымают до тридцати поддельных банкнот
Тверские вузы переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
В Тверской области прокуратура защитила права матери-одиночки
В Тверской области с начала года 20 несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Тверской области отец-алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей
В Твери из-за работ на сетях обесточат несколько районов
Для Торжокской ЦРБ приобретут цифровой рентген и два ИВЛ
В Твери закрыли движение по мосту через Хлебный ручей
Пенсионер лишился кошелька и паспорта, оставив сумку на лавке в Твери
Две "Лады" столкнулись в Тверской области, есть пострадавшие
В Твери женщина пригласила в дом мужчину и лишилась денег
В Тверской области увеличили размеры компенсации межмуниципальным перевозчикам