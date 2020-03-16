Дороги Тверской области готовят к весеннему половодью

16 Март 2020 2020-03-16T20:51:53+03:00

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На региональных автодорогах Тверской области проводится комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда в период весеннего половодья.

Дорожники чистят отверстия малых мостов и труб, убирают снег и наледь с проезжей части и обочин, готовят дорожную технику и инертные материалы (песок и щебень).

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области создана противопаводковая комиссия. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

- На особом контроле у дорожников районы со сложным и холмистным рельефом - Западнодвинский, Бельский, Жарковский, Нелидовский городской округ, а также дорожные объекты, расположенные вблизи крупных водоемов в Осташковском городском округе, Весьегонском муниципальном округе, Пеновском районе, - сообщили в ведомстве.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий задействованы 10 000 специалистов и 3860 единиц техники, в том числе силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области. В регионе действуют 19 гидрологических постов, подготовлено девять пунктов временного размещения на 800 человек.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU