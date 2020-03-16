Судебные приставы Тверской области проведут прием граждан
Он состоится 26 марта
Судебные приставы проведут прием граждан Фото: УФССП России по Тверской области
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26 марта в УФССП России по Тверской области и в его структурных подразделениях будет проводиться День единого приема граждан.
Граждане и представители организаций в этот день смогут обратиться без предварительной записи к должностным лицам Управления Федеральной службы судебных приставов.
Ведомство рекомендует заранее озвучить вопрос, чтобы сотрудники Управления могли подготовить ответ и по возможности принять меры по существу проблемы.
Звонки принимаются по телефону: 8(4822) 50-53-94.
Время приема: с 14:00 до 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU