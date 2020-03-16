Судебные приставы Тверской области проведут прием граждан

16 Март 2020 2020-03-16T20:33:44+03:00

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26 марта в УФССП России по Тверской области и в его структурных подразделениях будет проводиться День единого приема граждан.

Граждане и представители организаций в этот день смогут обратиться без предварительной записи к должностным лицам Управления Федеральной службы судебных приставов.

Ведомство рекомендует заранее озвучить вопрос, чтобы сотрудники Управления могли подготовить ответ и по возможности принять меры по существу проблемы.

Звонки принимаются по телефону: 8(4822) 50-53-94.

Время приема: с 14:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU