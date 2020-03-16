2020-03-16T20:11:44+03:00
Общество

"Мисс Северная Венеция" выбрали среди женщин-осужденных Тверской области

Конкурс состоялся в ИК №5
Ольга ТРОФИМОВА
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"Мисс Северная Венеция" выбрали среди осужденных Тверской области Фото: УФСИН России по Тверской области"Мисс Северная Венеция" выбрали среди осужденных Тверской области Фото: УФСИН России по Тверской области
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В Вышнем Волочке, в клубе исправительной колонии № 5 УФСИН России по Тверской области состоялся конкурс "Мисс Северная Венеция", участие в котором приняли осужденные женщины исправительного учреждения.

Организаторами конкурса выступили сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными.

Участниц ждали испытания: "Визитная карточка", "Макияж", "Творческий конкурс".

- Заключительным и самым ярким эпизодом стало "Дефиле", наряды для которого женщины сшили самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

По итогам голосования жюри, титул "Мисс Северная Венеция" завоевала осужденная Ирина Михайлина. Также были определены "Вице-Мисс Северная Венеция", "Мисс Элегантность", "Мисс Оригинальность", "Мисс Артистичность", "Мисс Грация" и "Мисс Очарование".

ИСТОЧНИК KP.RU

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