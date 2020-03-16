2020-03-16T17:58:14+03:00
Экономика

Ежемесячно в Твери из оборота изымают до тридцати поддельных банкнот

Тверских продавцов учат распознавать подделки
Виктория ТУШКОВА
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Чаще всего подделывают пятитысячную купюру.Чаще всего подделывают пятитысячную купюру.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Твери ежемесячно выявляют по 20-30 фальшивых денежных банкнот, сообщает городская администрация. Самой подделываемой купюрой остается пятитысячная.

Борьба с бизнесом фальшивомонетчиков в областной столице ведётся силами департамента экономического развития администрации города и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. Ими проводятся совместные рейды, во время которых, в частности, кассиров и продавцов учат распознавать фальшивки.

В случае, если покупатель рассчитался купюрой, вызывающей сомнение в её подлинности, необходимо попытаться как можно дольше удержать «сбытчика» на месте: имитировать неисправность контрольно-кассовой машины, отсутствие в кассе необходимой разменной наличности, и т.д., и постараться сообщить о происходящем в органы внутренних дел.

ВАЖНО!

Желая сбыть фальшивую купюру, фальшивомонетчик обычно пытается купить что-то с её помощью и тем самым разменять на настоящие деньги. Либо предлагает приобрести у него иностранную валюту, в крайнем случае - предлагает рассчитаться ею по более выгодному курсу, ссылаясь на отсутствие российских денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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