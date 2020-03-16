2020-03-16T16:35:16+03:00
Общество

В Тверской области с начала года 20 несовершеннолетних пострадали в ДТП

Один ребенок погиб
Ольга ТРОФИМОВА
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ГИБДД расскажет детям и родителям о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской областиГИБДД расскажет детям и родителям о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В период с 16 по 22 марта Госавтоинспекция Тверской области проводит мероприятие "Безопасные каникулы", призванное снизить детский травматизм на дорогах региона.

По данным ведомства, за два месяца в Тверской области произошло 19 ДТП с участием детей, один ребенок погиб - 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

В ближайшую неделю в образовательных организациях пройдут занятия и инструктажи с детьми, конкурсы и викторины. Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, семинарах с обсуждением вопросов детского дорожно-транспортного травматизма, напомнят о правилах перевозки несовершеннолетних и использовании световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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