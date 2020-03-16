Тверские вузы переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T17:03:47+03:00

На время разгула коронавируса студенты тверских вузов будут получать знания на дому. Фото: Александр МИЛКУС

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Тверские вузы распускают студентов по домам. Образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение во избежание распространения нового коронавируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями федерального Минобрнауки.

Министерство опубликовало приказ, рекомендующий вузам страны организовать обучение студентов с использованием цифровых образовательных технологий вне места нахождения организаций. Документ подписан Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

На дистанционную форму обучения перешёл Тверской государственный университет. Студентов распустили по домам на неделю. С 17 марта также на неделю по домам распускает своих студентов Тверской государственный технический университет. Медуниверситет тоже подготовил соответствующий приказ, но вступил ли он в силу пока не известно.

Оторванными от образования на время учебного карантина студенты не будут: сегодня имеются все возможности получать знания не выходя из дома, так что учебный процесс прерваться не должен.

Для оперативной поддержки студентов и преподавателей российских вузов Министерством науки и высшего образования РФ запущена горячая линия, на которой можно получить ответ на заданный вопрос онлайн: keep-learning.globaluni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU