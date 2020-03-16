В Тверской области отец-алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей
Перед судом предстал 39-летний житель Фировского района Тверской области. Будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, он продолжал не выплачивать дочери деньги и накопил долг в сумме 470 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно).
Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU