В Тверской области отец-алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей

16 Март 2020 2020-03-16T15:47:50+03:00

В Тверской области алиментщик задолжал дочери 470 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За долги мужчина проведет полгода на исправительных работах

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал 39-летний житель Фировского района Тверской области. Будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, он продолжал не выплачивать дочери деньги и накопил долг в сумме 470 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно).

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU