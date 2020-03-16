В Твери из-за работ на сетях обесточат несколько районов

16 Март 2020 2020-03-16T15:14:08+03:00

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В Твери 16 и 17 марта в связи с проводимыми работами филиала ПАО “МРСК Центра”-“Тверьэнерго”, связанными со строительством новой детской ОКБ, на сетях МУП “Тверьгорэлектро” будет произведено временное отключение в Заволжском и Калининском районах.

Так, в Заволжском и Калининском районах 16 марта с 9:00 до 18:00 свет отключат по адресам: ул Межурка (жилые дома), пер Никольский 4, ул Дорожников 2а,2в,1,3б,4,6-14/24,16,18,28, пер Дружный 2,12-18,22, ул Стрежневая 8,10/2,11,13,20,43,31/13,20,34,44,46,48, ул Кривическая 2,4,10,16,18,3,9,17,41,42, туп Прудный 1/6,3, пер Верный 2-4,12, ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9, ул Черкасская 1-35. 2-34, ул. Русская 1-3, пер Согласный 15,39/21, пер Уютный 5, ул Мостоотряд 8, 13-15, дер Черкассы 8, 8 к1, садоводческое общество “Вираж” , пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 пер Ручейный 6,7, пер Заустьевский 8,9, пер Вольный 5,3-9,23,6,8,10/16,2/41,4,12, пер Радостный 19, ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29,24,28,10,50,52,пер Чистый 17/7, ул Просторная 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28,5, пер Добрый 3, пер Радужный 3,5, дер Николо- Малица (Тверской Николаевский Мужской монастырь), шос. Петербургское (АЗС №464 ООО”Лукойл-Центрнефтепродукт», освещение трассы Москва – С Петербург), дер Дмитрово-Черкассы жилые дома, новое кладбище, СНТ”Межурка”, ЗАО Племзавод “Заволжское", очистные сооружения (свинарник, посёлок), цех по изготовлению металлоконструкций, Мехсервис (мех цех №2), ООО ПК Промтехонастка (мех цех №1), производственная база.

17 марта, с 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Межурка (жилые дома), пер. Никольский 4, ул. Дорожников 2а,2в,1,3б,4,6-14/24,16,18,28, пер Дружный 2,12-18,22, ул Стрежневая 8,10/2,11,13,20,43,31/13,20,34,44,46,48, ул Кривическая 2,4,10,16,18,3,9,17,41,42, туп Прудный 1/6,3, пер Верный 2-4,12, ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9, ул Черкасская 1- 35,2- 34, ул Русская 1-3, пер Согласный 15,39/21, пер Уютный 5, ул Мостоотряд 8, 13-15, дер Черкассы 8, 8 к1, садоводческое общество “Вираж” , пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15, ул Мостоотряд 8, 13 – 15, пер Ручейный 6,7,пер Заустьевский 8,9, пер Вольный 5,3-9,23,6,8,10/16,2/41,4,12, пер Радостный 19, ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29,24,28,10,50,52, пер Чистый 17/7, ул Просторная 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28,5, пер Добрый 3, пер Радужный 3,5, дер Николо- Малица (Тверской Николаевский Мужской монастырь), шос С Петербургско (АЗС №464 ООО”Лукойл-Центрнефтепродукт», освещение трассы Москва – С Петербург), дер Дмитрово-Черкассы жилые дома, новое кладбище, СНТ”Межурка”, ЗАО Племзавод “Заволжское", очистные сооружения (свинарник, посёлок), цех по изготовлению металлоконструкций, Мехсервис (мех цех №2), ООО ПК Промтехонастка (мех цех №1), производственная база.

В Московском районе

17 марта, с 13:30 до 15:00 без электроэнергии останутся дома по проспекту Победы, 32/3, 34, 36/46, ул. Т. Ильиной, 11/12, 13(детский сад) , 1а,ул. 15 лет Октября, 46а. 48/15, ул. Богданова, 10а.

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