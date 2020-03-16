В Твери закрыли движение по мосту через Хлебный ручей

16 Март 2020 2020-03-16T14:58:37+03:00

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В понедельник, 16 марта, в Московском районе Твери закрыли для движения автомобилей мост через Хлебный ручей. Сооружение находится на подъезде к ГКОУ "Тверская школа-интернат №2".

Ранее по мосту было запрещено движение большегрузов массой более 12 т, теперь, в связи неудовлетворительным состояние сооружения, его закрыли и для легкового транспорта. Ограничение вводится на год – до 15 марта 2021 года.

- Фактический срок закрытия будет зависеть от проведения ремонтных работ на мосту – сейчас этот вопрос прорабатывается, - уточнили в администрации Твери.

Пешеходам ходить по мосту разрешено.

Автовладельцы для проезда к территории школы-интерната могут воспользоваться дорогой, идущей со стороны дома № 47а по улице Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU