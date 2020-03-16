В Твери закрыли движение по мосту через Хлебный ручей
В понедельник, 16 марта, в Московском районе Твери закрыли для движения автомобилей мост через Хлебный ручей. Сооружение находится на подъезде к ГКОУ "Тверская школа-интернат №2".
Ранее по мосту было запрещено движение большегрузов массой более 12 т, теперь, в связи неудовлетворительным состояние сооружения, его закрыли и для легкового транспорта. Ограничение вводится на год – до 15 марта 2021 года.
- Фактический срок закрытия будет зависеть от проведения ремонтных работ на мосту – сейчас этот вопрос прорабатывается, - уточнили в администрации Твери.
Пешеходам ходить по мосту разрешено.
Автовладельцы для проезда к территории школы-интерната могут воспользоваться дорогой, идущей со стороны дома № 47а по улице Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU