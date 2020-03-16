Пенсионер лишился кошелька и паспорта, оставив сумку на лавке в Твери

16 Март 2020 2020-03-16T14:35:20+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 61-летний житель Бежецка. Мужчина сообщид, что на лавке в Московском районе забыл свою сумку, а ее украли. Внутри находились деньги, паспорт и телефон. Ущерб составил 16 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 34-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном т вернул имущество.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU