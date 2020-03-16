Две "Лады" столкнулись в Тверской области, есть пострадавшие
ДТП произошло в Бологое
В аварии с двумя легковушками пострадали три человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 16 марта, в районе дома №1 по улице Молодежной в Бологое Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Лада Гранта", выезжая с прилегающей территории, не пропустил "Ладу Приору", которая ехала по главной дороге.
В результате ДТП пострадал водитель "Гранты", а также водитель и пассажирка "Приоры". Угрозы их жизням нет. Водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU