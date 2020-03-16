Две "Лады" столкнулись в Тверской области, есть пострадавшие

16 Март 2020 2020-03-16T13:52:49+03:00

В аварии с двумя легковушками пострадали три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась днем, 16 марта, в районе дома №1 по улице Молодежной в Бологое Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Лада Гранта", выезжая с прилегающей территории, не пропустил "Ладу Приору", которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель "Гранты", а также водитель и пассажирка "Приоры". Угрозы их жизням нет. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU