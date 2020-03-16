В Тверской области увеличили размеры компенсации межмуниципальным перевозчикам

16 Март 2020 2020-03-16T13:44:26+03:00

Областные субсидии позволят обеспечить перевозки жителей региона на нескольких маршрутах, в том числе "Тверь-станция Кулицкая". Фото: министерство транспорта Тверской области

Они выросли до 23,70 рублей за 1 км пробега

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В регионе определен размер компенсаций перевозчикам, которые работают на межмуниципальных социально значимых пассажирских маршрутах по регулируемым тарифам, на 2020 год. Он утверждён на уровне от 22,13 рублей до 23,70 рублей за 1 км пробега.

В 2019 году размеры компенсации варьировались от 15,13 до 21,33 рублей.

Как сообщило областное правительство, всего в 2020 году на субсидии перевозчикам из бюджета региона будет направлено 843 тыс. рублей.

Областная поддержка гарантирует перевозки жителей региона по маршрутам: Тверь-завод 1 мая, Тверь-станция Кулицкая, Жарковский-Западная Двина.

ИСТОЧНИК KP.RU