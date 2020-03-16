В Тверской области увеличили размеры компенсации межмуниципальным перевозчикам
В регионе определен размер компенсаций перевозчикам, которые работают на межмуниципальных социально значимых пассажирских маршрутах по регулируемым тарифам, на 2020 год. Он утверждён на уровне от 22,13 рублей до 23,70 рублей за 1 км пробега.
В 2019 году размеры компенсации варьировались от 15,13 до 21,33 рублей.
Как сообщило областное правительство, всего в 2020 году на субсидии перевозчикам из бюджета региона будет направлено 843 тыс. рублей.
Областная поддержка гарантирует перевозки жителей региона по маршрутам: Тверь-завод 1 мая, Тверь-станция Кулицкая, Жарковский-Западная Двина.
ИСТОЧНИК KP.RU