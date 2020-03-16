В Твери следователи возбудили уголовные дела по фактам пропажи двух подростков
В Твери продолжаются поиски двух мальчиков, которые ушли из дома 13 марта.
Сообщение об их пропаже поступило в следственное управление вечером в пятницу. Известно, что Кирилл Анатольевич Смирнов, 2005 года рождения, и Никита Александрович Авдеев, 2003 года рождения, ушли и не вернулись.
Поиски пропавших велись все выходные. В целях выяснения обстоятельств исчезновения подростков следователями Московского и Заволжского межрайонных следственных отделов г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ведутся допросы свидетелей и родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавших мальчиков.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU