В Твери следователи возбудили уголовные дела по фактам пропажи двух подростков

16 Март 2020 2020-03-16T12:40:28+03:00

Кирилл Смирнов (на фото слева) и Никита Авдеев пропали 13 марта Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Твери продолжаются поиски двух мальчиков, которые ушли из дома 13 марта.

Сообщение об их пропаже поступило в следственное управление вечером в пятницу. Известно, что Кирилл Анатольевич Смирнов, 2005 года рождения, и Никита Александрович Авдеев, 2003 года рождения, ушли и не вернулись.

Поиски пропавших велись все выходные. В целях выяснения обстоятельств исчезновения подростков следователями Московского и Заволжского межрайонных следственных отделов г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ведутся допросы свидетелей и родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавших мальчиков.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU