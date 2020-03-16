Шестнадцатилетний подросток, пропавший в Тверской области, вернулся домой

16 Март 2020 2020-03-16T11:58:18+03:00

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Несовершеннолетний житель Тверской области, пропавший 13 марта, самостоятельно вернулся домой.

Ранее следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка. Сообщалось, что 13 марта шестнадцатилетний парень ушел из дома и пропал.

Юношу искали полицейские, следователи, спасатели и волонтеры.

Утром в понедельник, 16 марта, подросток самостоятельно вернулся домой.

- В ближайшее время следователем будут установлены все обстоятельства его исчезновения, - сооющили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU