В Тверской области 4935 семей получают выплаты на рождение первого ребёнка

16 Март 2020 2020-03-16T11:58:01+03:00

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С 1 января 2018 года – после введения в стране ежемесячных госвыплат родителям в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – в нашем регионе их получили 5469 семей. На данный момент в Верхневолжье эта мера поддержки оказывается 4935 семейным парам.

Как сообщило областное правительство, размер выплаты равняется 11399 рублям. На финансирование выплат тверскому региону из федерального бюджета в 2020 году выделено 1,2 млрд рублей.

Данный вид поддержки оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Кроме того, в регионе принята госпрограмма по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

– Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют российские семьи, в которых ребёнок был рожден (или усыновлён) после 1 января 2018 года. При этом размер дохода семьи не должен превышать двухкратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В 2020 году его размер не может превышать 71347 рублей 32 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU