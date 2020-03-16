Житель Тверской области убил приятеля из-за храпа
Уголовное дело направлено в суд
Житель Тверской области убил приятеля из-за храпаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Убийство произошло в Андреапольском районе. Местный житель позвал в гости приятеля, мужчины выпили, и гость лег спать на полу.
Потерпевший храпел и разговаривал во сне, чем мешал хозяину дома заснуть. Мужчина встал и начал избивать храпящего гостя. От множественных ударов по лицу и телу потерпевший скончался.
С обвинительным заключением прокурора уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 31-летнего местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU