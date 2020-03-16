В Твери водителя ослепило солнце, и он наехал на ребенка
Девочка получила ушиб бедра
Водителя ослепило солнце и он наехал на ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 15 марта в районе дома №10 на улице Маршала Конева в Твери.
Водитель, управляя автомобилем "Шкода", наехал на 13-летнюю девочку-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Госавтоинспекторам водитель пояснил, что не увидел пешехода, потому что его ослепило солнце.
Девочка получила ушиб бедра. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU