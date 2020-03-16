В ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери пострадала женщина
Пострадавшая госпитализирована
В Твери в ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 15 марта, в районе дома №46 на проспекте 50 лет Октября, в Пролетарском районе Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 23-летняя девушка-водитель автомобиля "Рено Дастер" не предоставила преимущество другому автомобилю.
В результате столкновения пострадала сама виновница ДТП. Она госпитализирована на обследование в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU