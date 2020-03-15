В Тверской области несовершеннолетняя девушка устроила ДТП с большегрузом

15 Март 2020 2020-03-15T23:04:49+03:00

Китайская иномарка врезалась в большегруз. Фото:УГИБДД по Тверской области

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В Конаковском районе 14 марта произошла авария, виновницей которого стала 17-летняя девушка. Само собой, прав у неё не было.

На 125 километре дороги "СПАД М11 Нева" Конаковского района, девушка за рулём китайской иномарки "Санг Йонг Кайрон", влетела в бордюр, а потом в большегруз "Вольво FH-12".

В результате ДТП водительница и 34-летний пассажир автомобиля "Санг Йонг Кайрон", владелец иномарки, были госпитализированы.

Как поясняют в пресс-службе регионального ГИБДД: вотношении несовершеннолетней составлено несколько административных материалов по ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ, ст. 12.24 КоАП РФ. В отношении собственника автомобиля составлен материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU