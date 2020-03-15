Более 350 садов и школ Тверской области решили растить бархатцы в горшках
Более 350 заявок от образовательных учреждений региона поступило для участия в акции «Цветок Памяти», которая проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии.
Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, больше всего заявок поступило от образовательных учреждений Ржевского, Калининского, Бежецкого, Торжокского, Пеновского районов, Вышневолоцкого городского округа.
В рамках акции необходимо вырастить в горшочке цветущее растение, а затем высадить его на территории образовательного учреждения. Цветами-символами выбраны бархатцы.
ИСТОЧНИК KP.RU