Более 350 садов и школ Тверской области решили растить бархатцы в горшках

15 Март 2020 2020-03-15T18:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 350 заявок от образовательных учреждений региона поступило для участия в акции «Цветок Памяти», которая проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии.

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, больше всего заявок поступило от образовательных учреждений Ржевского, Калининского, Бежецкого, Торжокского, Пеновского районов, Вышневолоцкого городского округа.

В рамках акции необходимо вырастить в горшочке цветущее растение, а затем высадить его на территории образовательного учреждения. Цветами-символами выбраны бархатцы.

ИСТОЧНИК KP.RU