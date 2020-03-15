В Тверской области готовы трудоустроить 13 тысяч человек

15 Март 2020 2020-03-15T16:56:29+03:00

Требуются люди рабочих профессий и инженеры

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В марте 2020 года работодатели Тверской области заявили о том, что готовы принять на работу 13400 специалистов. В основном это рабочие профессии – 8000 вакансий.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованы инженеры, рабочие профессии, специалисты сферы здравоохранения, социального обеспечения.

На стройки региона требуются – машинисты автомобильного крана, маляры, каменщики, штукатуры, бетонщики. Востребованы водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в областной службе занятости сейчас зарегистрировано 4,5 тысячи безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU