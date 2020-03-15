2020-03-15T16:11:54+03:00
Общество

Поврежденный водовод в Твери, оставивший без воды жителей целого района, отремонтировали

Холодная вода возвращается а дома горожан
Алина ПЕТРОВА
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Ремонтные бригады до глубокой ночи работали на месте аварии. Фото: ТверьВодоканалРемонтные бригады до глубокой ночи работали на месте аварии. Фото: ТверьВодоканал
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В дома жителей Московского района 15 марта вернулась холодная вода. Накануне на водоводе в Затверечье произошёл прорыв и часть района осталась без холодной воды.

Давление снизилось в части домов Южного, Московского района и Затверечья.

Ремонтные бригады ТверьВодоканала до глубокой ночи чинили поврежденный участок длиной в 22 метра.

- К часу ночи монтаж участка был завершен, далее опрессовка и промывка, - сообщили в компании.

Водоснабжение нормализовано, в соцсетях люди жалуются лишь на сниженное давление на верхних этажах. Очевидно, оно будет восстановлено после окончания работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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