Поврежденный водовод в Твери, оставивший без воды жителей целого района, отремонтировали
В дома жителей Московского района 15 марта вернулась холодная вода. Накануне на водоводе в Затверечье произошёл прорыв и часть района осталась без холодной воды.
Давление снизилось в части домов Южного, Московского района и Затверечья.
Ремонтные бригады ТверьВодоканала до глубокой ночи чинили поврежденный участок длиной в 22 метра.
- К часу ночи монтаж участка был завершен, далее опрессовка и промывка, - сообщили в компании.
Водоснабжение нормализовано, в соцсетях люди жалуются лишь на сниженное давление на верхних этажах. Очевидно, оно будет восстановлено после окончания работ.
ИСТОЧНИК KP.RU