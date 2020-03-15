2020-03-15T08:52:04+03:00
Общество

В Тверской области пропал 16-летний подросток

Следователи обращаются за помощью ко всем, кто располагает информацией о молодом человеке
Алина ПЕТРОВА
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Пропавший Иван Россиков. Фото: СУ СК по Тверской областиПропавший Иван Россиков. Фото: СУ СК по Тверской области
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16-летний Иван Россиков 13 марта ушел из дома в Кимрах и пропал. Поисками пропавшего занимаются следователи регионального СУ СК.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем подростке, просят сообщить ее по телефону: 8-930-179-00-69.

Напомним, что это уже четвертый по счету подросток, который пропал в регионе 13 марта. Поиски 14-летней девушки в Твери увенчались успехом - ее нашли в одном из гипермаркетов.

Розыск двух других пропавших подростков продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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