Трогательное видео: 13 медвежат-сирот переезжают в «Медвежий домик» в Тверской области

В Центре спасения медвежат-сирот сейчас находится 13 малышей.

Все они немного подросли, окрепли, и их переводят в так называемый "Медвежий домик", где и будет проходить второй этап реабилитации. Здесь медвежата пробудут до апреля. А потом отправятся в вольер на улицу.

В "Медвежем домике" есть большие деревянные боксы, где есть поддоны с опилками. В игровой зоне постелили сено и установили "турник" из брёвен.

Как поясняют биологи в группе Центра спасения медвежат-сирот, разместившие в своей группе в соцсети видео подготовки домика к заезду медвежат, здесь малыши смогут научиться бегать, лазать, прыгать.

Медвежий домик в Тверской области.The bear - cubs have grown up and are ready to be transferred to the "Bear house" the second stage of rehabilitation. Here, the bear-cubs will spend most of their time in the play area where they can learn to run, climb, and jump. In the "Bear house" our furry team will be kept until the end of March beginning of April. It is at this time in nature that the bear and her cubs leave their winter shelter. And we, following the natural "bear calendar", at this time will transfer the cubs to the forest enclosure, where our furry team will come out under the sun for the first time and begin to get acquainted with the world around them. More about our work - en.orphan-bear.org To support OBRC - https://en.orphan-bear.org/donateeng ___________________________ Медвежата подросли и готовы к переводу в Медвежий домик так называемый второй этап реабилитации медвежат. Здесь большую часть времени медвежата будут проводить в игровой зоне, где они смогут научиться бегать, лазать, прыгать. В Медвежьем домике наша мохнатая команда будет содержаться до конца марта начала апреля. Именно в это время в природе медведица с медвежатами покидает свое зимнее убежище. И мы, следуя природному медвежьему календарю , в это время переведем медвежат в лесной вольер, где они впервые выйдут под солнечные лучи и начнут знакомство с окружающим миром. Подробнее про нашу работу - https://orphan-bear.org/ Поддержать работу Центра - https://orphan-bear.org/makedonate